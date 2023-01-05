Резников о передаче оружия Украине: будет ритмичность поставок весь год

"Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное - что будет ритмичность этих поставок в течение года. У меня есть заверения от партнеров", - подчеркнул Резников.

По словам министра, на следующем "Рамштайне" также будут обсуждаться планы по поставкам оружия в Украину в 2023 году. Дата его проведения все еще согласовывается.

"В начале года мы ясно понимали, я знаю, сколько снарядов и ракет запланировано для изготовления нашими партнерами", - почдеркнул глава Минобороны.