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Резников о передаче оружия Украине: будет ритмичность поставок весь год

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Западные союзники будут "ритмично передавать"оружие Украине на протяжении всего 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное - что будет ритмичность этих поставок в течение года. У меня есть заверения от партнеров", - подчеркнул Резников.

По словам министра, на следующем "Рамштайне" также будут обсуждаться планы по поставкам оружия в Украину в 2023 году. Дата его проведения все еще согласовывается.

"В начале года мы ясно понимали, я знаю, сколько снарядов и ракет запланировано для изготовления нашими партнерами", - почдеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что Франция анонсировала передачу Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Также мы писали, что, согласно данным СМИ, Германия скоро может передать Украине БМП Marder.

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