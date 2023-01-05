Резніков про передачу зброї Україні: буде ритмічність поставок весь рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Головне, що наші партнери бачать підтримку України системно та стабільно. На сьогодні вже укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їх ОПК вже на рейках, і головне - що буде ритмічність цих поставок протягом року. У мене є запевнення від партнерів" , - підкреслив Резніков.

За словами міністра, на наступному "Рамштайні" також обговорюватимуться плани щодо постачання зброї в Україну у 2023 році. Дата його проведення все ще узгоджується.

"На початку року ми ясно розуміли, я знаю, скільки снарядів і ракет заплановано для виготовлення нашими партнерами", - сказав голова Міноборони.