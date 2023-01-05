ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников о передаче оружия Украине: будет ритмичность поставок весь год

Новина українською →
Киев, Четверг 05 января 2023 19:55
Резников о передаче оружия Украине: будет ритмичность поставок весь год Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Западные союзники будут "ритмично передавать"оружие Украине на протяжении всего 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное - что будет ритмичность этих поставок в течение года. У меня есть заверения от партнеров", - подчеркнул Резников.

По словам министра, на следующем "Рамштайне" также будут обсуждаться планы по поставкам оружия в Украину в 2023 году. Дата его проведения все еще согласовывается.

"В начале года мы ясно понимали, я знаю, сколько снарядов и ракет запланировано для изготовления нашими партнерами", - почдеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что Франция анонсировала передачу Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Также мы писали, что, согласно данным СМИ, Германия скоро может передать Украине БМП Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет