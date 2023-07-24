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Резніков озвучив причини, які сповільнюють контрнаступ

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Контрнаступ українських військових йде повільно, однак все відбувається за планом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

За його словами, думка про швидкий наступ була б хибною, адже на фронті є багато аспектів, які на це впливають. Зокрема, це кількість боєприпасів, артилерійські снаряди та системи.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра", - сказав Резніков.

Він зауважив, що українське командування бачить ситуацію на полі бою та швидкою реагує на нові події.

Міністр розповів, що сповільнення контрнаступу викликано великою кількістю мінних полів. Через це ЗСУ доводиться розчищати вручну стежки через поля.

"Нам потрібно використовувати наших солдатів, саперів дуже повільно, і дуже повільно, готуючи коридори для реального наступального руху", - сказав Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому в Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.

Однак, в Міноборони України вважають, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Зауважимо, що сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України не буде швидким.

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Олексій РезніковВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ