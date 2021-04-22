Резников ответил Кремлю, почему Сребреница не повторится на Донбассе

"Они нам рассказывают о Сребренице? Но в Совбез ООН вносилась в свое время резолюция, проект Британии с Соединенными Штатами, признать события в Сребренице геноцидом. Эта резолюция не прошла, потому что Россия воспользовалась правом вето", - отметил Резников.

По его словам, такой трагедии не может быть на Донбассе, поскольку с 2014 года две трети территории уже освободили - это около 200 населенных пунктов.

"Кто-то может сказать, что там хоть где-то было какое-то кровопролитие? Нет! Люди живут свободным, спокойной жизнью. Вот ответ. У нас нет ни религиозного различия, ни этнического различия. У нас есть только вещь, которая называется "завезенная контрабандой из соседнего государства идеология" и их военные, и подконтрольные вооруженные формирования", - добавил Резников.

Отметим, ранее в Кремле заявляли, что в случае возобновления полномасштабной войны на Донбассе примет меры, чтобы "не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 году в Сребренице".

Отметим, в ходе геноцида в Сребренице 13-22 июля 1995 года во время войны в Югославии боснийские сербы реализовали массовое убийство около 8 000 боснийских мусульман.