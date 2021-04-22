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Россия не получит воду для Крыма даже в силовой способ, - Резников

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 11:44
Россия не получит воду для Крыма даже в силовой способ, - Резников Фото: вице-премьер Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ. Москва вряд ли сможет выделить достаточный контингент для захвата юга страны.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, о войне за воду для Крыма можно говорить только теоретически.

"Но не надо забывать, что этот канал рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется от реального наполнения, там, где есть дебит воды. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это пол страны надо захватить", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что на сегодня у России около миллиона военных, поэтому сомневается, что Москва сможет выделить достаточный контингент для наступления с Крыма, чтобы дойти до дамбы в Новой Каховке.

"Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент - 250 000, публичные данные наших Вооруженных сил. Плюс 50 000 Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 000 наших граждан… Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат", - добавил Резников.

Напомним, российская военная агрессия за воду для Крыма рассматривается украинской разведкой как один из трех вариантов дальнейшего развития событий.

Подробнее о возможных вариантах агрессии читайте в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

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