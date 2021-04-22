Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась, - Резников

Отношения Украины и России резко испортились. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что это переговорщики Кремля недооценили украинскую сторону.

Об этом он заявил в интервью " Украинской правде" .

По его словам, формальным поводом стало постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, где написано, что там выборы только после деоккупации. Однако, министр считает, что настоящая причина в другом.

"Думаю, что у них изменилась риторика, потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля, дали завышенные ожидания своему патрону, что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс". Они недооценили украинскую сторону", - считает Резников.

Министр отметил, что россияне думали, что президент Украины и его команда неопытные в этих вопросах, "а оно не произошло, как им думалось, процесс пошел не так, как им хотелось".