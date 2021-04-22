Резніков відповів Кремлю, чому Сребрениця не повториться на Донбасі

"Вони нам розповідають про Сребреницю? Але в Радбез ООН вносилася свого часу резолюція, проект Британії зі Сполученими Штатами, визнати події в Сребрениці геноцидом. Ця резолюція не пройшла, тому що Росія скористалася правом вето", - зазначив Резніков.

За його словами, такої трагедії не може бути на Донбасі, оскільки з 2014 року дві третини території вже звільнили - це близько 200 населених пунктів.

"Хтось може сказати, що там хоч десь було якесь кровопролиття? Ні! Люди живуть вільним, спокійним життям. Ось відповідь. У нас немає ані релігійної відмінності, ані етнічної відмінності. У нас є тільки річ, яка називається "завезена контрабандою з сусідньої держави ідеологія" і їх військові, і підконтрольні збройні формування", - додав Резніков.

Зазначимо, раніше в Кремлі заявляли, що в разі відновлення повномасштабної війни на Донбасі вживе заходів, щоб "не допустити там повторення подій, подібних до тих, що відбулися в 1995 році в Сребрениці".

Зазначимо, в ході геноциду в Сребрениці 13-22 липня 1995 року під час війни в Югославії боснійські серби реалізували масове вбивство близько 8 000 боснійських мусульман.