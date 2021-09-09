Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, что ждет владельцев паспортов РФ после деоккупации Донбасса. Эти документи не признают в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале " Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы ".

Он назвал таких людей "заложниками" и отметил, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют.

По его словам, Украина эти документы не признает, но если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, то мешать им никто не будет.