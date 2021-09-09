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До конца года РФ планирует выдать миллион паспортов на Донбассе, - правозащитники

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Четверг 09 сентября 2021 08:30
До конца года РФ планирует выдать миллион паспортов на Донбассе, - правозащитники Фото: Россия на Донбассе планирует выдать миллион паспортов (wikimedia.by/MediaPhoto.Org)
Автор: Владислав Красинский

Основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) Павел Лисянский заявил, что Москва до конца текущего года планирует выдать на Донбассе миллион российских паспортов.

Об этом говорится в материале "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

Раздача "двуглавых" паспортов в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась еще в 2019 году.

Согласно официальным данным, российское гражданство с тех пор получили больше 600 тысяч украинцев на этих территориях. По информации ВПГ, на самом деле эта цифра как минимум на 100 тысяч выше.

Уже на следующей неделе в России состоятся очередные выборы в Государственную думу. В них примут участие жители оккупированной части Донбасса, которым ускоренными темпами выдают российские паспорта.

"Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму РФ. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них заступиться в случае чего", - объяснил Лисянский.

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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы