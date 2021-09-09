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Референдум и объединение. Правозащитник рассказал о планах боевиков на Донбассе

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 08:39
Референдум и объединение. Правозащитник рассказал о планах боевиков на Донбассе Фото: правозащитник рассказал о планах боевиков в ОРДЛО (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Стало известно о планах боевиков в ОРДЛО. Они планируют референдум, чтобы Россия их признала.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) Павел Лисянский, говорится в материале "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

"Дальше "ЛДНР" планируют референдум, опять будут взывать, чтобы Россия их признала, и будут рассматривать вопрос об объединении с рабочим названием "Союз народных республик", - рассказал он РБК-Украина.

Привлечение владельцев российских паспортов с ОРДЛО к выборам в Госдуму носит прежде всего идеологический характер, считает он.

Эту логику подтверждает риторика кремлевских пропагандистов. Мол, если жители ОРДЛО говорят на русском, ездят в Россию и голосуют на ее выборах, то де-факто, это "российская территория", заявил он.

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Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы