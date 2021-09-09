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Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу. Ці документи не визнають в Україні.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

Він назвав таких людей "заручниками" і зазначив, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть.

За його словами, Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, то заважати їм ніхто не буде.

Нагадаємо, до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Крім того, правозахисник розповів про плани бойовиків на Донбасі.

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Олексій РезніковДонбас