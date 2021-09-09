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Резников объяснил, что ждет владельцев паспортов РФ после деоккупации Донбасса

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 09:15
Резников объяснил, что ждет владельцев паспортов РФ после деоккупации Донбасса Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, что ждет владельцев паспортов РФ после деоккупации Донбасса. Эти документи не признают в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

Он назвал таких людей "заложниками" и отметил, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют.

По его словам, Украина эти документы не признает, но если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, то мешать им никто не будет.

Напомним, до конца года РФ планирует выдать миллион паспортов на Донбассе.

Кроме того, правозащитник рассказал о планах боевиков на Донбассе.

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Алексей Резников Донбасс
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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы