Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу. Ці документи не визнають в Україні.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори ".

Він назвав таких людей "заручниками" і зазначив, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть.

За його словами, Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, то заважати їм ніхто не буде.