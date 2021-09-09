ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 вересня 2021 09:15
Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що чекає власників паспортів РФ після деокупації Донбасу. Ці документи не визнають в Україні.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

Він назвав таких людей "заручниками" і зазначив, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть.

За його словами, Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, то заважати їм ніхто не буде.

Нагадаємо, до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Крім того, правозахисник розповів про плани бойовиків на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Донбас
NEWS
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори