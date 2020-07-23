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Резников объяснил прорыв в минском процессе

Четверг 23 июля 2020 18:16
Резников объяснил прорыв в минском процессе
Фото: Алексей Резников (facebook.com alex reznikoff)
Автор: РБК-Украина

По словам Алексея Резникова, ТКГ вернулась к приоритету - условия безопасности на Донбассе

Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что прорыв минского процесса заключается в том, что Трехсторонняя контактная группа вернулась к приоритету - условия безопасности на Донбассе. До этого существовал нарратив - сначала политические соглашение, а потом другое.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Я знаю, его взяли с сайта Офиса президента, потому что это правда прорыв... Мы вернулись к приоритету - условия безопасности в первую очередь. Это пункт первый комплекса мер минских соглашений. Сначала безопасность, сначала режим прекращение огня, а потом все остальное", - отметил Резников.

Напомним, вчера на заседании ТКГ согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 27 июля.

Кроме того, Украина ожидает, что все стороны поставят подписи под документом о прекращении огня на Донбассе.

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