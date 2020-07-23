ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Резніков пояснив прорив в мінському процесі

Четвер 23 липня 2020 18:16
Резніков пояснив прорив в мінському процесі
Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex reznikoff)
Автор: РБК-Україна

За словами Олексія Резнікова, ТКГ повернулася до пріоритету - умови безпеки на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявив, що прорив мінського процесу полягає в тому, що Тристороння контактна група повернулася до пріоритету - умови безпеки на Донбасі. До цього існував наратив - спочатку політичні угоди, а потім інше.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Я знаю, його взяли з сайту Офісу президента, тому що це правда прорив... Ми повернулися до пріоритету - умови безпеки в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів мінських угод. Спочатку безпеку, спочатку режим припинення вогню, а потім все інше", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, вчора на засіданні ТКГ погодила повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Крім того, Україна очікує, що всі сторони поставлять підписи під документом про припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасАлексей Резников
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся