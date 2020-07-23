Резніков пояснив прорив в мінському процесі

Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex reznikoff)

За словами Олексія Резнікова, ТКГ повернулася до пріоритету - умови безпеки на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявив, що прорив мінського процесу полягає в тому, що Тристороння контактна група повернулася до пріоритету - умови безпеки на Донбасі. До цього існував наратив - спочатку політичні угоди, а потім інше.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Я знаю, його взяли з сайту Офісу президента, тому що це правда прорив... Ми повернулися до пріоритету - умови безпеки в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів мінських угод. Спочатку безпеку, спочатку режим припинення вогню, а потім все інше", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, вчора на засіданні ТКГ погодила повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Крім того, Україна очікує, що всі сторони поставлять підписи під документом про припинення вогню на Донбасі.