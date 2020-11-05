Резников объяснил, кто может отвечать за порядок на Донбассе после вывода войск

Фото: Алексей Резников (t.me/OP_UA)

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что после вывода войск на Донбассе обеспечивать охрану общественного порядка могут специальные подразделения. В их состав войдут украинцы, которые не участвовали в боевых действиях.

Об этом Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, еще обсуждается создание специальных подразделений охраны общественного порядка.

"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - заявил Резников.

Напомним, Алексей Резников заявлял, что на Донбасс необходимо ввести полицейскую миссию ОБСЕ и привлечь Национальную полицию.

Кроме того, в СНБО заявляли, что в совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие "ДНР" и "ЛНР".

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".