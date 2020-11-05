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Украина предлагает ввести на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:04
Украина предлагает ввести на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ
Фото: Алексей Резников (facebook com)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что на Донбасс нужно ввести полицейскую миссию ОБСЕ. Также должна быть привлечена Национальна полиция.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Полицейская миссия, по его словам, должна быть вооружена.

"Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине - это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами", - считает он.

Отметим, Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Одним из требований для проведения выборов в ОРДЛО является украинский контроль над границей.

Напомним, в СНБО ранее заявили, что в совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие "ДНР" и "ЛНР".

Еще ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

В РФ на этого ответили тем, что принятие решения "невозможно" без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".

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