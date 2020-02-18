В СНБО исключили участие "ЛДНР" в совместном патрулировании на Донбассе

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В патрулировании смогут участвовать представители громад, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

В совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данилов отметил, что в патрулировании смогут участвовать представители громад, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях общин, проживающих на этой территории. Это не военные, это не вооруженные люди - это представители тех территориальных общин, которые находятся на той территории. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", - отметил Данилов

Напомним, в России заявили, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе "невозможно" без учета мнения "ДНР" и "ЛНР". В свою очередь, у боевиков новые инициативы Зеленского по границе назвали "попыткой заболтать минские соглашения".

Ранее сообщалось, что российское командование активизировало меры по провоцированию напряженности на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.