ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СНБО исключили участие "ЛДНР" в совместном патрулировании на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 14:53
В СНБО исключили участие "ЛДНР" в совместном патрулировании на Донбассе
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В патрулировании смогут участвовать представители громад, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

В совместном патрулировании на Донбассе не смогут принимать участие "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данилов отметил, что в патрулировании смогут участвовать представители громад, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях общин, проживающих на этой территории. Это не военные, это не вооруженные люди - это представители тех территориальных общин, которые находятся на той территории. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", - отметил Данилов

Напомним, в России заявили, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе "невозможно" без учета мнения "ДНР" и "ЛНР". В свою очередь, у боевиков новые инициативы Зеленского по границе назвали "попыткой заболтать минские соглашения".

Ранее сообщалось, что российское командование активизировало меры по провоцированию напряженности на неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

Зеленскому передали на утверждение стратегию нацбезопасности Украины Данилов оценил риски срыва нормандской встречи из-за обострения на Донбассе
Новости Украины СНБОДНРпатрулирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь