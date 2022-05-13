Резников обсудил реализацию ленд-лиза с главой Пентагона

Телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином провел министр обороны Украины Алексей Резников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.
Глава украинского Минобороны провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили технические вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.
"Мы обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза и решения, принятые в Рамштайне. Коалиция в поддержку борьбы Украины за независимость крепнет", - написал Резников.
9 мая Соединенные Штаты во второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный президентом Байденом закон призван вооружить Украину в короткие сроки.
Напомним, что министр Резников назвал войну против РФ тестированием западных образцов вооружения.
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