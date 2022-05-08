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Оружие западных партнеров проходит комбат-тестинг в войне с РФ, - Резников

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Воскресенье 08 мая 2022 03:49
Оружие западных партнеров проходит комбат-тестинг в войне с РФ, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что международные партнеры Украины изучают, как используется их оружие в современной войне, и как украинские войска ведут боевые действия против российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова во время телемарафона.

"Их генералы, их аналитики, их генштабы оценили, как ведут боевые действия украинские ВСУ, а также сектор безопасности и обороны в целом. Как принимаются решения в нашем Генштабе, нашими командующими тех или иных сил, или оперативных командований, и каковы последствия с точки зрения побед", - сказал Резников.

Он также отметил, что в данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в современной войне.

"За последние 80 лет – это первая открытая война, когда в ней участвуют регулярные вооруженные силы двух стран. Все остальные вооруженные конфликты, которые возьмете, - где-то или террористы, или какие-то повстанцы, свержение правительства и т. д.", - заявил министр обороны.

Он отметил, что война проходит с применением всех сил и средств, включая самолеты, артиллерию, баллистические крылатые ракеты, химическое оружие и прочего.

"Поэтому для западных партнеров, я убежден, это тоже интересный момент - как их оружие будет работать тем или иным образом", - подчеркнул Резников.

Напомним, Резников назвал главную ошибку Кремля.

Ранее Резников заявил о том, что мир должен быть готов к мести России после поражения.

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Война России против Украины Алексей Резников
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