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Резников обсудил реализацию ленд-лиза с главой Пентагона

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Киев, Пятница 13 мая 2022 15:06
Резников обсудил реализацию ленд-лиза с главой Пентагона Фото: Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином провел министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.

Глава украинского Минобороны провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили технические вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.

"Мы обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза и решения, принятые в Рамштайне. Коалиция в поддержку борьбы Украины за независимость крепнет", - написал Резников.

9 мая Соединенные Штаты во второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный президентом Байденом закон призван вооружить Украину в короткие сроки.

Напомним, что министр Резников назвал войну против РФ тестированием западных образцов вооружения.

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