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Резніков обговорив реалізацію ленд-лізу з очільником Пентагону

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 15:06
Резніков обговорив реалізацію ленд-лізу з очільником Пентагону Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Телефонні перемовини з очільником Пентагону Ллойдом Остіном провів міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter міністра.

Очільник українського Міноборони провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обговорили технічні питання співпраці у військово-технічній сфері.

"Ми обговорили перспективи практичної реалізації ленд-лізу та рішення, які були ухваленні в Рамштайні. Коаліція на підтримку боротьби України за незалежність міцніє", – написав Резніков.

9 травня Сполучені Штати вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Підписаний президентом Байденом закон покликаний озброїти України в короткі терміни.

Нагадаємо, що міністр Резніков назвав війну проти РФ тестуванням західних зразків озброєння.

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