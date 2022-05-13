Резніков обговорив реалізацію ленд-лізу з очільником Пентагону
Телефонні перемовини з очільником Пентагону Ллойдом Остіном провів міністр оборони України Олексій Резніков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter міністра.
Очільник українського Міноборони провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обговорили технічні питання співпраці у військово-технічній сфері.
"Ми обговорили перспективи практичної реалізації ленд-лізу та рішення, які були ухваленні в Рамштайні. Коаліція на підтримку боротьби України за незалежність міцніє", – написав Резніков.
Another productive conversation with our ally&friend @SecDef.We discussed prospects for the practical implementation of Lend-Lease&the decisions that were made at #Ramstein.The coalition in support of struggle for independence is growing stronger.Together we'll be victorious! pic.twitter.com/tVuLUKQtDy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 13, 2022
9 травня Сполучені Штати вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Підписаний президентом Байденом закон покликаний озброїти України в короткі терміни.
Нагадаємо, що міністр Резніков назвав війну проти РФ тестуванням західних зразків озброєння.
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