ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников обсудил с главой Пентагона итоги последнего "Рамштайна"

Новина українською →
Киев, Вторник 26 июля 2022 23:22
Резников обсудил с главой Пентагона итоги последнего "Рамштайна" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином итоги "Рамштайна-4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Стороны провели телефонны разговор.

"Обсудил итоги последней встречи "Рамштайн". Мы подтвердили, что обязательства, взятые на себя всеми сторонами, укрепят возможности украинской армии и приблизят нас к нашей общей цели - победе", - написал Резников.

Напомним, 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.

В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS.

Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Алексей Резников
NEWS
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались