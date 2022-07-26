Резников обсудил с главой Пентагона итоги последнего "Рамштайна"
Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином итоги "Рамштайна-4".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Twitter.
Стороны провели телефонны разговор.
Напомним, 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.
В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS.
Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.
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