Резников обсудил с главой Пентагона итоги последнего "Рамштайна"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Twitter .

Стороны провели телефонны разговор.

"Обсудил итоги последней встречи "Рамштайн". Мы подтвердили, что обязательства, взятые на себя всеми сторонами, укрепят возможности украинской армии и приблизят нас к нашей общей цели - победе", - написал Резников.

Напомним, 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.

В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS.

Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.

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