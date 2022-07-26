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Резніков обговорив з главою Пентагону підсумки останнього "Рамштайну"

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 23:22
Резніков обговорив з главою Пентагону підсумки останнього "Рамштайну" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном підсумки "Рамштайну-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

Сторони провели телефонну розмову.

"Обговорив підсумки останньої зустрічі "Рамштайн". Ми підтвердили, що зобов'язання, взяті на себе всіма сторонами, зміцнять можливості української армії і наблизять нас до нашої спільної мети - перемоги", - написав Резніков.

Нагадаємо, 20 липня представники оборонних відомств провели четверту зустріч у форматі "Рамштайн". В ході переговорів глава Пентагону заявив, що війна знаходиться на вирішальному етапі і важливо посилити підтримку України.

В цей же день в США оголосили про новий пакет військової допомоги для боротьби з армією РФ - вона включає ще 4 РСЗВ HIMARS.

Також Великобританія передасть Україні сотні бойових безпілотників, гаубиці і САУ натовського калібру, РЛС, понад 1,5 тисячі NLAW і Javelin. Литва поставить бронетранспортери M113 і M577.

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Пентагон Олексій Резніков
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