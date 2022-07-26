Резніков обговорив з главою Пентагону підсумки останнього "Рамштайну"
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном підсумки "Рамштайну-4".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.
Сторони провели телефонну розмову.
Нагадаємо, 20 липня представники оборонних відомств провели четверту зустріч у форматі "Рамштайн". В ході переговорів глава Пентагону заявив, що війна знаходиться на вирішальному етапі і важливо посилити підтримку України.
В цей же день в США оголосили про новий пакет військової допомоги для боротьби з армією РФ - вона включає ще 4 РСЗВ HIMARS.
Також Великобританія передасть Україні сотні бойових безпілотників, гаубиці і САУ натовського калібру, РЛС, понад 1,5 тисячі NLAW і Javelin. Литва поставить бронетранспортери M113 і M577.
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