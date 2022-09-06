Резников обсудил с главой Минобороны Франции усиление украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили укрепление сотрудничества между странами, которое направлено на усиление украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter .

"У меня состоялся разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили новые шаги по развитию сотрудничества, направленного на усиление возможностей армии Украины. Необходимо создать миссию ООН+ЕС для Запорожской АЭС", - написал министр по итогам переговоров.

Также Резников отметил, что он обсудил с французским министром предстоящую встречу Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".