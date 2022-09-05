Зеленский полтора часа говорил по телефону с Макроном: подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонительную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что впервые за более чем двухмесячный перерыв Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и войны на территории Украины.

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