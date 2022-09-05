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Зеленский полтора часа говорил по телефону с Макроном: подробности

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Понедельник 05 сентября 2022 15:19
Зеленский полтора часа говорил по телефону с Макроном: подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовые телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Во время разговора стороны подняли вопрос:

  • ситуация на фронте;
  • поддержки со стороны Франции;
  • миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонительную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что впервые за более чем двухмесячный перерыв Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и войны на территории Украины.

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