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Резніков обговорив з главою Міноборони Франції посилення української армії

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 17:58
Резніков обговорив з главою Міноборони Франції посилення української армії Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами, яке спрямоване на посилення української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

"У мене відбулася розмова з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові кроки щодо розвитку співпраці, спрямованої на посилення можливостей армії України. Необхідно створити місію ООН+ЄС для Запорізької АЕС", - написав міністр за підсумками переговорів.

Також Резніков зазначив, що він обговорив з французьким міністром майбутню зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.

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Міністерство оборони України Франція Олексій Резніков
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