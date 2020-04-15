Резников: обмен пленными состоится в четверг-пятницу

Обмен пленными на Донбассе состоится в четверг-пятницу. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, обмен пленными должен состояться в ближайшие два дня.

"Мы надеемся, что обмен произойдет до Пасхи, в течение двух следующих дней: четверга-пятницы. Это подтвердила сегодня представитель ОБСЕ в Минском процессе госпожа Хайди Грау. Все стороны подтвердили, что основные вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты", - рассказал Резников.

Отметим, сегодня представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными пройдет 16 апреля.

Напомним, Украина до сих пор не может назвать, сколько людей готовят на обмен пленными.

"Точное количество я знаю, но не могу вам сейчас сообщить, потому что оно может меняться на несколько людей, там есть определенные причины. Есть люди, которые не хотят возвращаться на оккупированную территорию, они хотят оставаться здесь", - заявил Резников в комментарии РБК-Украина.