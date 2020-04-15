Резніков: обмін полоненими відбудеться в четвер-п'ятницю

Обмін полоненими на Донбасі відбудеться в четвер-п'ятницю. Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, обмін полоненими повинен відбутися в найближчі два дні.

"Ми сподіваємося, що обмін відбудеться до Великодня, протягом двох наступних днів: четверга-п'ятниці. Це підтвердила сьогодні представник ОБСЄ в Мінському процесі пані Хайді Грау. Всі сторони підтвердили, що основні речі, про які домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи, досягнуті", - розповів Резніков.

Відзначимо, сьогодні представник так званої "Донецької народної республіки" Дарина Морозова заявила, що обмін полоненими пройде 16 квітня.

Нагадаємо, Україна досі не може назвати, скільки людей готують на обмін полоненими.

"Точну кількість я знаю, але не можу вам зараз повідомити, тому що вона може змінюватися на кілька людей, там є певні причини. Є люди, які не хочуть повертатись на окуповану територію, вони хочуть залишатися тут", - заявив Резніков в коментарі РБК-Україна.