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Резніков обговорив зі Столтенбергом проекти щодо зміцнення оборони України

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях засідання "Рамштайн". Серед іншого, вони обговорили проєкти з оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"У нас була дуже продуктивна зустріч із Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили проєкти, які сприятимуть нашій співпраці та принесуть практичні результати у зміцненні наших можливостей у сфері оборони та безпеки", - повідомив міністр.

Тринадцяте засідання "Рамштайн"

15 червня у Брюсселі відбулося вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України обговорювали коаліцію літаків і навчання українських пілотів.

Столтенберг перед "Рамштайном" заявляв, що союзники по НАТО вже розпочали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.

Детальніше про підсумки засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі - РБК-Україна.

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