RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников обсудил со Столтенбергом проекты по укреплению обороны Украины

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях заседания "Рамштайн". Среди прочего, они обсудили проекты по обороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"У нас была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили проекты, которые будут способствовать нашему сотрудничеству и принесут практические результаты в укреплении наших возможностей в области обороны и безопасности", - сообщил министр.

Тринадцатое заседание "Рамштайн"

15 июня в Брюсселе состоялось уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Союзники Украины обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.

Столтенберг перед "Рамштайном" заявлял, что союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16, что в дальнейшем даст партнерам возможность передать Киеву долгожданные современные самолеты.

Подробнее об итогах заседания "Рамштайн" - читайте в материале - РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковЙенс СтолтенбергВойна России против Украины