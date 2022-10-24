Резніков обговорив з союзниками брехливу заяву Шойгу щодо "брудної бомби"

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив брехливу заяву Росії щодо "брудної бомби" зі своїми іноземними колегами. Україна відкрита для моніторингових місій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.
"Поспілкувався з міністрами оборони Франції - Себастяном Лекорню, Туреччини - Хулусі Акаром й Британії - Беном Уолессом. Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони Росії (Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, - ред.). Я відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії", - написав Резніков.
23 жовтня Шойгу провів телефонні розмови з колегами з Франції, Туреччини, Британії й США, під час яких розповів їм про нібито підготовку України до "провокації" з використанням якоїсь "брудної бомби".
Згідно з даними ISW, таким чином міністр оборони Росії намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.
Зрештою казки Шойгу не переконали Сполучені Штати, Велику Британію та Францію, після чого вони засудили його за спробу обмовити Київ.
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