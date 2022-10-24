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Резников обсудил с союзниками лживое заявление Шойгу касаемо "грязной бомбы"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Алексей Резников обсудил лживое заявление России по поводу "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами. Украина открыта для мониторинговых миссий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"Пообщался с министрами обороны Франции - Себастяном Лекорнем, Турции - Хулуси Акаром и Британии - Беном Уолессом. Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны России (Сергей Шойгу, министр обороны России, - ред.). Я ответил на все фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии ", - написал Резников.

"Грязная бомба" Шойгу

23 октября Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовку Украины "провокаций" с использованием какой-то "грязной бомбы".

Согласно данным ISW, таким образом, министр обороны России пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

В конце концов, сказки Шойгу не убедили Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.

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