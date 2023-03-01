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Резніков обговорив ситуацію на фронті з послами G7 та Євросоюзу

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Київ, Середа 01 березня 2023 21:14
Резніков обговорив ситуацію на фронті з послами G7 та Євросоюзу Фото: голова Міноборони України Олексій Резніков з послами країн G7 та Євросоюзу (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу. Однією з тем обговорень стала ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони в Telegram.

"Сьогодні приймав послів G7 та Євросоюзу в Україні. Обговорили ситуацію на передовій та зміни в Міноборони. Представив моїх нових заступників", - написав міністр.

Резніков запевнив, що побудова Міноборони відбувається з урахуванням найкращих стандартів державної служби.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що в результаті аудиту сотні посадових осіб Збройних сил та Міноборони були притягнуті до відповідальності.

Також ми писали, що, за словами Резнікова, ситуацію на фронті зможуть переламати системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів.

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