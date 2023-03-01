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Резников обсудил ситуацию на фронте с послами G7 и Евросоюза

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Киев, Среда 01 марта 2023 21:14
Резников обсудил ситуацию на фронте с послами G7 и Евросоюза Фото: глава Минобороны Украины Алексей Резников с послами стран G7 и Евросоюза (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram.

"Сегодня принимал послов G7 и Евросоюза в Украине. Обсудили ситуацию на передовой и изменения в Минобороны. Представил моих новых заместителей", - написал министр.

Резников заверил, что построение Минобороны происходит с учетом лучших стандартов государственной службы.

Напомним, ранее Резников заявлял, что в результате аудита сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Также мы писали, что, по словам Резникова, ситуацию на фронте смогут переломить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

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