ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков обговорив з міністром оборони Німеччини зміцнення спроможностей української армії

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 21:30
Резніков обговорив з міністром оборони Німеччини зміцнення спроможностей української армії Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 12 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Провів плідну розмову з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо зміцнення спроможностей української армії", - написав міністр.

Резніков також подякував Німеччині за постійну підтримку України та за відданість німецько-українській співпраці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу