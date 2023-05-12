Резников обсудил с министром обороны Германии укрепление возможностей украинской армии

В пятницу, 12 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим германским коллегой Борисом Писториусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

Резников также поблагодарил Германию за постоянную поддержку Украины и за преданность немецко-украинскому сотрудничеству.

"Провел плодотворный разговор с моим немецким коллегой Борисом Писториусом. Во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению возможностей украинской армии", - написал министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции партнеров.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долгосрочную поддержку Украины.

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