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Німеччина має гарантувати Україні довготривалу підтримку , - Шольц

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Україна, Субота 25 березня 2023 18:39
Німеччина має гарантувати Україні довготривалу підтримку , - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За словами Шольца, війна триватиме доти, доки Росія не усвідомить, що "вона не може просто взяти та анексувати великі частини української території".

В зв'язку з цим канцлер вважає, що Німеччина має готуватися до того, щоб підтримувати Україну протягом усього військового конфлікту.

"Ціна, яку Володимир Путін (російський диктатор - ред.) платить за свої імперіалістичні мрії, - це кров російських молодих людей. Це справді жахливо", - заявив Шольц на зборах громадян у своєму виборчому окрузі бундестагу у Потсдамі.

Нагадаємо, вчора канцлер наголосив, що війна закінчиться після виведення російських військ з України.

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