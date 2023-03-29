Резніков обговорив з міністром оборони Хорватії посилення української ППО

"Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна яка займається гуманітарним розмінуванням понад 25 років і продовжує цим займатися, тому що це спадок тієї війни яка відбулася на їх території", - зазначив Резніков.

Так, Національний центр розмінування Хорватії має потужну експертизу. Тому міністри проговорювали, у тому числі й можливість підготовки українських інструкторів для проведення гуманітарного розмінування наших земель і водної поверхні.

Нагадаємо, Хорватія вирішила передати Україні гелікоптери Мі-8.

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