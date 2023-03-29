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Резников обсудил с министром обороны Хорватии усиление украинской ПВО

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министры обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим хорватским коллегой Марио Баножичем возможность усиления возможностей украинской противовоздушной обороны и помощь в вопросах гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"У Хорватии фантастический опыт разминирования, потому что это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая прошла на их территории", - отметил Резников.

Так, у Национального центра разминирования Хорватии мощная экспертиза. Поэтому министры проговаривали, в том числе возможность подготовки украинских инструкторов для проведения гуманитарного разминирования наших земель и водной поверхности.

Напомним, Хорватия решила передать Украине вертолеты Ми-8.

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ХорватияАлексей Резников