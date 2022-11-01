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Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ

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Вівторок 01 листопада 2022 00:47
Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ Фото: Резніков обговорив з Черноховою проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Олексій Резніков 31 жовтня провів зустріч зі своєю чеською колегою Яною Черноховою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського Міноборони.

"Відмінна зустріч. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", - зазначив посадовець.

Резніков і Чорнохова також обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та техніки Україні, можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони.

Своєю чергою чеська міністерка оборони вказала, що взяла участь у першій міжурядова консультація двох держав, де обговорювалася подальша гуманітарна та військова допомога у боротьбі з російською агресією та участь Чехії у післявоєнному відновленні України.

"Я висловила нашу чітку підтримку Олексію Резнікову та зробила йому "подарунок для Путіна", - додала Чернохова.

Нагадаємо, до Києва з візитом приїхав прем'єр Чехії Петро Фіала.

Глава чеського уряду підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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