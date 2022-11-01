Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков 31 жовтня провів зустріч зі своєю чеською колегою Яною Черноховою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського Міноборони.
"Відмінна зустріч. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", - зазначив посадовець.
Резніков і Чорнохова також обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та техніки Україні, можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони.
Great meeting with my colleague @jana_cernochova— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022
On the agenda:50+ projects to strengthen #UAarmy with the participation of .
We discussed:the situation on the front;supplies of arms&equipment;opportunities to expand projects in sphere of air defense.
We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp
Своєю чергою чеська міністерка оборони вказала, що взяла участь у першій міжурядова консультація двох держав, де обговорювалася подальша гуманітарна та військова допомога у боротьбі з російською агресією та участь Чехії у післявоєнному відновленні України.
"Я висловила нашу чітку підтримку Олексію Резнікову та зробила йому "подарунок для Путіна", - додала Чернохова.
První mezivládní konzultace. Jednali jsme o další humanitární a vojenské pomoci v boji proti ruské agresi i o zapojení ČR do poválečné obnovy Ukrajiny. Panu ministrovi @oleksiireznikov jsem vyjádřila naši jasnou podporu a věnovala jsem mu "Dárek pro Putina". #SlavaUkrainii pic.twitter.com/yXiHJgS3yz— Jana Černochová (@jana_cernochova) October 31, 2022
Нагадаємо, до Києва з візитом приїхав прем'єр Чехії Петро Фіала.
Глава чеського уряду підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
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