Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ

"Відмінна зустріч. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", - зазначив посадовець.

Резніков і Чорнохова також обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та техніки Україні, можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони.

Great meeting with my colleague @jana_cernochova

On the agenda:50+ projects to strengthen #UAarmy with the participation of .

We discussed:the situation on the front;supplies of arms&equipment;opportunities to expand projects in sphere of air defense.

We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp