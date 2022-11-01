Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ
Министр обороны Алексей Резников 31 октября провел встречу со своей чешской коллегой Яной Черноховой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского Минобороны.
"Отличная встреча. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", - отметил чиновник.
Резников и Чернохова также обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.
Great meeting with my colleague @jana_cernochova— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022
На agenda:50+ проекты для strengthen #UAarmy with the participation of .
Мы обсуждали:расположение на front;suplies of arms;
We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp
В свою очередь чешский министр обороны указала, что приняла участие в первой межправительственной консультации двух государств, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военная помощь в борьбе с российской агрессией и участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.
"Я выразила нашу четкую поддержку Алексею Резникову и сделала ему "подарок для Путина", - добавила Чернохова.
Первый medzivládní konzultace. Мы говорили о другой humanitárnej a vojenskoy помощи в борьбе с русской агрессией и о поддержке героев в povoječné заключение Ukrajiны. Panu ministrovi @oleksiireznikov som vyjadrила наши jasную podporu a venувала som mu "Dárek pro Putina". #SlavaUkrainii pic.twitter.com/yXiHJgS3yz– Jana Černochová (@jana_cernochova) октябрь 31, 2022
Напомним, в Киев с визитом приехал премьер Чехии Петр Фиал.
Глава чешского правительства подписал с президентом Владимиром Зеленским совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
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