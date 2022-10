Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ

"Отличная встреча. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", - отметил чиновник.

Резников и Чернохова также обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.

Great meeting with my colleague @jana_cernochova

На agenda:50+ проекты для strengthen #UAarmy with the participation of .

Мы обсуждали:расположение на front;suplies of arms;

We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp