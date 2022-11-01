Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ

Министр обороны Алексей Резников 31 октября провел встречу со своей чешской коллегой Яной Черноховой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского Минобороны.

"Отличная встреча. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", - отметил чиновник.

Резников и Чернохова также обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.

Great meeting with my colleague @jana_cernochova

На agenda:50+ проекты для strengthen #UAarmy with the participation of .

Мы обсуждали:расположение на front;suplies of arms;

We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

В свою очередь чешский министр обороны указала, что приняла участие в первой межправительственной консультации двух государств, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военная помощь в борьбе с российской агрессией и участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.

"Я выразила нашу четкую поддержку Алексею Резникову и сделала ему "подарок для Путина", - добавила Чернохова.