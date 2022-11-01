ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 00:47
Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ Фото: Резников обсудил с Черноховой проекты по усилению возможностей ВСУ (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников 31 октября провел встречу со своей чешской коллегой Яной Черноховой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского Минобороны.

"Отличная встреча. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", - отметил чиновник.

Резников и Чернохова также обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.

В свою очередь чешский министр обороны указала, что приняла участие в первой межправительственной консультации двух государств, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военная помощь в борьбе с российской агрессией и участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.

"Я выразила нашу четкую поддержку Алексею Резникову и сделала ему "подарок для Путина", - добавила Чернохова.

Напомним, в Киев с визитом приехал премьер Чехии Петр Фиал.

Глава чешского правительства подписал с президентом Владимиром Зеленским совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Чехия Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины