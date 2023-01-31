Резніков обговорить з Макроном F-16 для України під час візиту в Париж, - ЗМІ

В ЗМІ також допускають, що під час зустрічі однією з тем переговорів нібито і стане постачання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про запланований візит Резнікова до Парижа, де він має зустрітися з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Глави оборонних відомств двох країн обговорюватимуть обладнання, яке Франція може передати Україні. Зокрема, точаться дискусії щодо можливостей надання систем протиповітряної оборони.

Примітним є те, що зовсім нещодавно президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні.

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