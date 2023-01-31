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Резников обсудит с Макроном F-16 для Украины во время визита в Париж, - СМИ

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников, который сегодня, 31 января должен посетить Париж, где встретится с французским президентом Эмануэлем Макроном. Стороны обсудят предоставление Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В СМИ также допускают, что во время встречи одной из тем переговоров якобы и станет поставка Украине истребителей F-16.

Напомним, ранее мы уже писали о планируемом визите Резникова в Париж, где он должен встретиться с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Главы оборонных ведомств двух стран обсудят оборудование, которое Франция может передать Украине. В частности, ведутся дискуссии о возможностях предоставления систем противовоздушной обороны.

Примечательно, что совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине.

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