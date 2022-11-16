UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав про багаторазові заклики до НАТО закрити українське небо на тлі повномасштабної війни, розпочатої Росією, оскільки під удари можуть уразити й території інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав чиновник.

Рєзніков додав російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", - резюмує голова МОУ.

фото: скрін twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. В результаті атаки є загиблі.

Також повідомлялося, що у Латвії після удару РФ по території Польщі пропонують закрити небо над Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОПольщаОлексій Резніков