Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною

"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав чиновник.

Рєзніков додав російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", - резюмує голова МОУ.

фото: скрін twitter.com/oleksiireznikov