Резников напомнил НАТО о просьбе закрыть небо над Украиной

"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", - написал чиновник.

Резников добавил российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но также несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

"Перчатки сняты. Время побеждать", - резюмирует глава МОУ.

фото: скрин twitter.com/oleksiireznikov