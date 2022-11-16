Резников напомнил НАТО о просьбе закрыть небо над Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил о многократных призывах к НАТО закрыть украинское небо на фоне полномасштабной войны, начатой Россией, так как под удары могут попасть и территории других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Украины.
"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", - написал чиновник.
Резников добавил российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но также несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
"Перчатки сняты. Время побеждать", - резюмирует глава МОУ.
фото: скрин twitter.com/oleksiireznikov
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября, россияне, вероятно, нанесли ракетный удар по Польше. В результате атаки есть погибшие.
Также сообщалось, что в Латвии после удара РФ по территории Польши предлагают закрыть небо над Украиной.
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