У Латвії пропонують закрити небо над Україною після удару РФ по території Польщі

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс обурений сьогоднішнім ракетним ударом РФ по території Польщі. Єдиним правильним рішенням вважає закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністр оборони Латвії Артіса Пабрікса.

"Моя перша реакція, після того, як росіяни вдарили по території Польщі - четверта стаття, так само, як і протиповітряна оборона українського повітря", - написав Пабрікс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Також раніше ми писали, що сьогодні вдень, близько 14:30, російські війська вдарили територією України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

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