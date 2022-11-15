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У Латвії пропонують закрити небо над Україною після удару РФ по території Польщі

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Латвія , Вівторок 15 листопада 2022 22:22
У Латвії пропонують закрити небо над Україною після удару РФ по території Польщі Фото: міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс обурений сьогоднішнім ракетним ударом РФ по території Польщі. Єдиним правильним рішенням вважає закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністр оборони Латвії Артіса Пабрікса.

"Моя перша реакція, після того, як росіяни вдарили по території Польщі - четверта стаття, так само, як і протиповітряна оборона українського повітря", - написав Пабрікс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Також раніше ми писали, що сьогодні вдень, близько 14:30, російські війська вдарили територією України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

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