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Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною

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Середа 16 листопада 2022 01:07
Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав про багаторазові заклики до НАТО закрити українське небо на тлі повномасштабної війни, розпочатої Росією, оскільки під удари можуть уразити й території інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав чиновник.

Рєзніков додав російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", - резюмує голова МОУ.

Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною

фото: скрін twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. В результаті атаки є загиблі.

Також повідомлялося, що у Латвії після удару РФ по території Польщі пропонують закрити небо над Україною.

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НАТО Польща Олексій Резніков
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