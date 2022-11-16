Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав про багаторазові заклики до НАТО закрити українське небо на тлі повномасштабної війни, розпочатої Росією, оскільки під удари можуть уразити й території інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.