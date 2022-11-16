Резніков нагадав НАТО про прохання закрити небо над Україною
Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав про багаторазові заклики до НАТО закрити українське небо на тлі повномасштабної війни, розпочатої Росією, оскільки під удари можуть уразити й території інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.
"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав чиновник.
Рєзніков додав російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.
"Рукавички зняті. Час перемагати", - резюмує голова МОУ.
фото: скрін twitter.com/oleksiireznikov
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. В результаті атаки є загиблі.
Також повідомлялося, що у Латвії після удару РФ по території Польщі пропонують закрити небо над Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.