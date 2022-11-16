Резников напомнил НАТО о просьбе закрыть небо над Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил о многократных призывах к НАТО закрыть украинское небо на фоне полномасштабной войны, начатой Россией, так как под удары могут попасть и территории других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Украины.